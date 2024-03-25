Moskova'yı kana bulayan saldırganın İstanbul fotoğrafları ortaya çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda meydana gelen ve 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden Şemsidin Feriduni’yle ilgili dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Haber ajansı Ria Novosti, Feridun Şemsettin isimli teröristin İstanbul'da çekilen fotoğraflarını paylaştı. Teröristin 23 Şubat'ta Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda Aksaray'ı gezdiği ve Fatih Camii'ne gittiği görülüyor.









Teröristin turist gibi gezdiği İstanbul'da serpme kahvaltı keyfi yapması da dikkat çekiyor.





8 aylık bir bebeği olduğu belirtilen 36 yaşındaki adam, ifadesinde Rusya'da bir fabrikada çalıştığını anlattı.





IŞİD'in üstlendiği kanlı saldırıyı düzenleyen 4 terörist, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi şüphelilerden Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Feridun Şemseddin ve Muhammadsobir Fayzov hakkında 1 ay 28 gün tutukluluk kararı verdi” denildi.









Basmanny Bölge Mahkemesi'nin paylaştığı görüntülerde şüphelilerin yüzlerindeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.