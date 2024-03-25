Meta, Apple ve Google’a soruşturma!





Avrupa Birliği (AB), bu ay başında 'Dijital Hizmetler Yasası'nı devreye almasının ardından 'Big Tech' olarak da bilinen büyük teknoloji şirketlerine yönelik soruşturma başlattı.





AB Komisyonu yeni yasa kapsamında gerçekleşecek soruşturmada Apple ve Google'ın App Store kurallarının ve Google'ın arama sonuçlarının adil olmayan şekilde kendi hizmetlerine yöneltmesinin soruşturulacağını belirtti. Meta'nın Instagram ve Facebook platformlarındaki yeni üyelik ücretlerinin de soruşturulacağı ifade edildi. Şirketlere verilecek cezaların küresel gelirlerinin yüzde 10'una ulaşabileceği belirtiliyor.





AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, yeni yasa çerçevesinde ilk soruşturmayı başlattıklarını belirterek "Alphabet, Apple ve Meta'nın yükümlülükleri yerine getirmediği konusunda endişeliyiz" ifadesini kullandı.





Avrupa Komisyonu, müzik platformu Spotify'in itirazı sonrası Apple'a 'App Store' uygulamalarında hakim konumunu kötüye kullandığı' gerekçesiyle ay başında 1,8 milyar euro (2 milyar dolar) para cezası vermişti.