Motorine bir 'gizli' zam daha!

Motorine, cumartesi günü 4 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 15 lira 53 kuruştan, 15 lira 57 kuruşa çıktı.







Katkılı motorinin litre fiyatı da 15 TL 56 kuruştan, 15 TL 60 kuruşa çıktı.







DAĞITIM ŞİRKETİ VE BAYİLERİN KÂRI ARTIRILDI

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, benzin ve motorine, 1 Ocak’tan bu yana değişik tarihlerde “gizli” zam (4 kuruşa kadar) yapıldı. Bu zamlarla birlikte akaryakıt dağıtım şirketi ve bayilerin toplam kâr marjı (satılan her litre benzin ve motorinden alınan pay) 1 TL 10 kuruşa ulaştı.





Bu payı, bayi ve dağıtım şirketi genelde yarı yarıya paylaşıyor.