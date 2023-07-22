MSB duyurdu: Irak'ta bir Türk askeri şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'ndadün helikopter pervanesinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.