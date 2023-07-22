Cenazesi Maraş depreminden tam 157 gün sonra bulundu

ENKAZ 15 GÜN SONRA KALDIRILDI





CENAZELERİ BULUNAMADI, AİLELERİ ARAMAYA BAŞLADI





DEPREMDEN 157 GÜN SONRA AİLEYE TESLİM EDİLDİ





'SORUŞTURMALAR ÇOK KARIŞIK İLERLİYOR'





Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat'ta yaşanan iki depremde, resmi rakamlara göre en az 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti.Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Urfa'yı etkileyen depremde binlerce bina enkaz haline geldi.Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, depremde yıkımın en çok olduğu şehirlerin başında ise Hatay geliyor. Yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da yıkılan apartmanlardan biri de Antakya ilçesinde bulunan Nilüfer Apartmanı’ydı.Nilüfer Apartmanı'nın enkazı, depremden 15 gün sonra, 21 Şubat'ta kaldırıldı. Depremden 3 ay önce evlenen 24 yaşındaki N.S. ve 26 yaşındaki H.S. çifti de Nilüfer Apartmanı'nda yaşıyordu. Ancak genç çifte günlerce ulaşılamadı.N.S. ve H.S. çiftinin cenazeleri, yaşadıkları Nilüfer Apartmanı'nın enkazında da bulunamayınca, yakınları "En azından mezarları belli olsun" diyerek arama çalışmalarına başladı. N.S.'nin cenazesi, depremden tam 68 gün sonra kimsesizler mezarlığında bulundu.Depremden sonra yaşanan belirsizlik döneminde bulunan cenazelerin kimlik tespitinin yapılamadan defnedilmesi nedeniyle uzun süre ulaşılamayan cenazenin defnedildiği kimsesizler mezarlığındaki mezar yeri açılarak DNA örneği alındı. N.S.'nin yakınlarından da alınan örnekler uyuşunca, kimlik tespiti yapıldı. N.S.'nin cenazesini alıp defneden yakınları bu kez H.S.'yi aramaya koyuldu.Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışmaları sırasında kimliği belirsiz bir cenazenin, H.S.'ye ait olabileceği bulgusu üzerine, 12 Haziran'da kimsesizler mezarlığındaki mezar yeri açıldı. İbrahim adındaki bir kişiye ait görünen mezardaki cesetten alınan DNA örneği, ön rapora göre H.S.'nin yakınlarıyla uyuştu. Ancak 127 gün sonra bulunan H.S.'nin cenazesi, yakınlarına teslim edilmedi.Savcılık, açılan mezar yerindeki cesetten alınan DNA örneğiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin raporu bekledi. Bekleyiş tam 1 ay sürdü. H.S.'nin cenazesi, 12 Temmuz'da defnedildiği kimsesizler mezarlığından çıkarıldı ve yakınlarına teslim edildi. H.S.'nin cenazesi, 6 Şubat'taki depremden 157 gün sonra yakınları tarafından köy mezarlığına defnedildi.N.S. ve H.S.'nin ailesiyle birlikte cenazeleri arayan avukat Naim Eminoğlu, Hatay'da cenazesi hala bulunamayan yüzlerce insan olduğuna vurgu yaptı. "Hatay'da soruşturmalar maalesef bu şekilde çok karışık bir şekilde ilerliyor" diyen Eminoğlu, çok sayıda ailenin hala cenazelerinin peşinde olduğunu ifade etti.