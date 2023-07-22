Messi, ABD'de kariyerine golle başladı

FRİKİKTEN KAYDETTİ





Paris Saint Germain ile yollarını ayıran Lionel Messi MLS ekibi Inter Miami'ye imza attı. Arjantinli yıldız, Inter Miami ile ilk maçında gol sevinci yaşadı.Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası'nın ilk hafta maçında, Inter Miami ve Cruz Azul takımları ABD'nin Florida eyaletinde bulunan DRV PNK Stadı'nda karşı karşıya geldi.Inter Miami, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Inter Miami, 44. dakikada Robert Taylor'la öne geçerken Uriel Antuna 65. dakikada skoru eşitledi. Maça yedek kulübesinde başlayan ve oyuna sonradan dahil olan Lionel Messi, 90+4'te serbest vuruştan kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi.Inter Miami formasıyla ilk golünü ilk maçında kaydeden Lionel Messi, kariyerinde penaltı olmadan 700. golüne ulaşmış oldu.