Samanyolu Haber /Gündem / MSB'den açıklama: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur /25 Nisan 2021 23:55

MSB'den açıklama: Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde yaşanan patlamada bir askerin şehit olduğu belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur' açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Şimşek harekâtı bölgesinde teröristler tarafından daha önceden döşenen bir EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tahliye edildiği Şht. Tümg. Aydoğan Aydın hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur."
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