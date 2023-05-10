Samanyolu Haber /Gündem / Muharrem İnce kalp krizi mi geçirdi? /10 Mayıs 2023 15:21

Muharrem İnce kalp krizi mi geçirdi?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin önce miting programını iptal ettiği, daha sonra kalp krizi riskine karşı dil altı hapı verildiği iddia edildi. İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar, ''Uyduruyorlar'' diyerek, söz konusu haberlere açıklık getirdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin önce sağlık sorunları nedeniyle Manisa ve İzmir mitinginin iptal edildiği daha sonra kalp krizi riskine karşı kendine dil altı hapı verildiği iddiaları birçok sosyal medya hesabı ve basın organı tarafından paylaşıldı.

Cumhuriyet'e konuşan Muharrem İnce'nin Basın Danışmanı Oğuz Uçar konuya ilişkin, ''Muharrem Bey'in genel sağlık durumuna ilişkin önemli bir sorunu yok. İptal söz konusu değil.'' şeklinde konuştu.

Muharrem İnce'nin kalp krizini geçirme riskine karşı kendisine dil altı hapı verildiği iddialarını yalanlayan Uçar, ''Şu anda her şey uyduruluyor. Detaylı açıklamayı kamuoyu ve basınla paylaşacağız'' şeklinde konuştu.
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