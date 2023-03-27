Samanyolu Haber /Politika / 'Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin' /27 Mart 2023 08:21

'Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin'

Oyuncu Gonca Vuslateri, Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce’nin "sözde sanatçılar", "sırça köşklerde oturanlar", "Boğaz’da viski yudumlayanlar" ifadelerine, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin" sözleriyle tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Oyuncu Gonca Vuslateri, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sanatçılarla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecini tamamladıktan sonra partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yapmış, konuşmasında "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." gibi ifadelere yer vermişti.

Vuslateri, kişisel Twitter hesabında "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin" mesajını paylaştı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah... Sonraki Haber >>

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

AKP'liler tekme tokat birbirlerine girdi

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:49:23