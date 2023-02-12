Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

Fethullah Gülen Hocaefendi, Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası başlatılan yardım kampanyalarına destek verdi. Konuyla ilgili üçüncü sohbetinde de insanları depremzede vatandaşlar için yardıma koşmaya çağıran Hocaefendi, kitap teliflerinden de depremzedeler için bağışta bulundu.





Hocaefendi'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:







-Her halde her durumda O’na teveccüh etmek lazım. Gerekirse canımızı bile veririz. Kendimiz için yaşamadık ki! Hiç bir zaman…





-Bana desinler senin 5 kuruşluk kendin için… Vallahi o tablo (deprem) karşısında ağlama, kalbin durması gayet tabi.. Zor… Ben (deprem manzaralarına) bakamıyorum çok…





-Çok sevap kazanacaksınız, teşvik edin insanları. Bir insanın bile oradan çıkarılması bir insanı kurtarma demektir. O enkazdan çıkarılması…

Cenab-ı Hak dilerse akla hayale gelmedik şekilde himaye buyurur.





-Bunlar tabi, mimaride o türlü şeyler (bilimsel) düşünülmüyor. Statik filan. Yani milletin haberi yok bütün bunlardan. Ulu orta…

Baksanıza yeni yapılan, mükemmel denilen binalar, hastaneler, üniversiteler gümbür gümbür yıkılıyor. Manevi yapıdaki tutarsızlık, bu türlü şeylerdeki tutarsızlığa sebebiyet veriyor.