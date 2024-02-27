Doğalgaz tüketiminde Karadeniz gazının payı yüzde 1 bile değilmiş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2023 yılına ilişkin doğalgaz piyasası sektör raporunu yayımladı. Böylece yıl genelinde Türkiye'nin ne kadar doğalgaz tükettiği ve Karadeniz'den çıkarılan gazın tüketimdeki payı ortaya çıktı.





Rapora göre, Türkiye'nin yıl genelindeki doğalgaz tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 5,5'lik düşüşle 50 milyar metreküp oldu.





2023'te Türkiye'nin doğalgaz ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 7,6 düşüşle 50,5 milyar metreküp olurken, ihracat yüzde 54,2'lik artışla 896 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.





KARADENİZ GAZI PAYI YÜZDE 0,7

Türkiye'nin doğalgaz üretimi ise Karadeniz gazının nisan ayında devreye girmesinin etkisiyle yüzde 112,6'lık artışla 807 milyon metreküp oldu.





Sakarya sahasından çıkarılan Karadeniz gazının geldiği Zonguldak'ta 2023 yılındaki toplam üretim 337,8 milyon metreküp olarak açıklandı.





Böylece 2023'teki toplam tüketimin yüzde 0,7'si Karadeniz gazıyla karşılanmış oldu. Toplam tüketim içinde tüm yerli üretimin payı ise yüzde 1,6 oldu.





Zonguldak'ta aralık ayındaki üretim 68,5 milyon metreküp olurken, aralıktaki 5 milyar 232 milyon metreküplük tüketim içinde Karadeniz gazının payı yüzde 1,3 oldu.





TÜKETİMDE KONUTUN PAYI YÜZDE 33,9

2023'te Türkiye'nin doğalgaz tüketiminin yüzde 33,9'u konutlarda, yüzde 24,6'sı sanayide tüketildi.





Dönüşüm ve çevre sektörü yüzde 27,8'lik payla tüketimde ikinci sırada yer alırken, enerji sektörünün payı yüzde 2,9, hizmet sektörünün payı yüzde 10,7 oldu.





2023'te 50,5 milyar metreküplük doğalgaz ithalatının yüzde 71,7'si boru hattı yoluyla, yüzde 28,3'lü sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak ithal edildi.