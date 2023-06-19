Samanyolu Haber /Gündem / Mükerrer oy skandalı: Figen Yüksekdağ adına oy kullanıldı /19 Haziran 2023 16:12

Mükerrer oy skandalı: Figen Yüksekdağ adına oy kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona ererken cezaevinde bulunan HDP'li Figen Yüksekdağ, kendi ismine mükerrer oy kullanıldığı iddiasında bulundu. Yüksekdağ, "Kandıra'nın bir köyünde 1005 numaralı sandıkta seçmen kaydımın olduğunu ve mükerrer oy kullanıldığını öğrendim" dedi.

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Seçimlerin üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Seçime ilişkin tartışmalar sona ererken Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, yeni bir iddia ile gündeme geldi.

Yüksekdağ, seçim sonuçlarıyla ilgili “Hala kaç tane sahte oy kullanıldığını ortalama bir rakam olarak dahi bilemiyoruz. Daha geçen gün Kandıra’nın bir köyünde 1005 numaralı sandıkta seçmen kaydımın olduğunu ve mükerrer oy kullanıldığını öğrendim” dedi.

10 SİYASİ MAHKUM DAHA VAR
Gazete Duvar’dan Ümit Buget’in sorularını yanıtlayan Yüksekdağ, şunları söyledi: “Avukatım birinci turda boş kalan sandıklara ikinci tur seçimlerde Sol Parti avukat ve müşahitlerinin gitmesi ve bilgi vermesi sonucu bu durumu öğreniyor.

Benim gibi on siyasi mahpusun adına da oy kullanılmış görünüyor. Dava filan açacağız ama muhalefet iktidarın hilesine, hurdasına yetişemezse, bunları boşa çıkaramazsa iktidar iddiasını kaybeder zaten.”

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Yüksekdağ, HDP-Yeşil Sol’un önündeki en doğru ve doğal seçeneğin doğudan batıya her kentte kendi belediye başkanı ve yerel yönetici adayını çıkarması olduğunu belirtti.

DOĞRU ADAY VERİMLİ STRATEJİ
Yüsekdağ sözlerine şöyle devam etti: “Zaten içinde bulunduğumuz yeniden yapılanma, tabandan politika belirleme süreciyle yerel seçim hazırlıkları iç içe geçmiştir. Bu doğru bir şekilde sistematize edildiğinde güçlü bir ön hazırlık zemini oluşacaktır. Yerellerde halkı dinleme, politikaya katılım kanallarını ardına kadar açma pratiği, doğru adaylar verimli strateji ve kazanım zeminini büyütecektir.”
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