Mülteci Haftası’nda İngiltere’de anlamlı etkinlik: İnsanlık Karitaktürleri Londra'da

HRS gönüllülerinin karikatürleri sergilediği ilk mekan ünlü Eros heykeli ve Londra’nın en büyük elektronik reklam tabelalarının bulunduğu Piccadilly Circus oldu. Ardından şehrin miting alanı ve açık gösteri merkezi konumundaki Trafalgar Meydanı’da görücüye çıkarılan eserler, daha sonra Başbakanlık önü, Parlamento Meydanı, Westminster Köprüsü ve başkentin milenyum sembolü London Eye (dönme dolap) önünde kamuoyunun ilgisine sunuldu.









Londra haricinde 5 şehirde sergi





HRS gönüllüleri ayrıca, ‘Mülteciler hoş geldiniz’, ‘Tek ihtiyaçları bir ev, tıpkı bizim gibi’, ‘Herkes güven içinde yaşamayı hak ediyor’ gibi mültecilerin sorunlarına vurgu yapan pankartlar taşıdı. Sergiyi dikkatle inceleyen kişilere karikatür yarışması ve mülteci haklarıyla ilgili bilgiler barındıran broşürler dağıtıldı. Etkinliğin, İngiltere hükümetinin sığınma başvurusu yapan kişileri Afrika ülkesi Ruanda’ya göndermeyi planladığı bir dönemde gerçekleşmesi, sergiyi gezenler tarafından da anlamlı bulundu.





İnsanlık Karikatürleri, Londra dışında İngiltere’nin kuzey şehirlerinden Newcastle ile Leeds, Sheffield, Hull City ve Lancaster’da da sergilendi. Newcastle’ın tarihi mekanlarından St. Maary’s Haritage Centre’de gerçekleştirilen gösterim 3 gün boyunca açık kaldı. 20 Haziran’da verilen kokteylde mülteci konularıyla ilgili çalışan diğer kurumlardan temsilciler de sergiye katıldı. Programda HRS adına Dr. Neslihan Aksoy konuşma yaparken, Comfrey Project’ten Rebecca Bangura, Peace of Mind’dan ise Sara Muzaffer kürsüde söz alan isimler oldu.















Uluslararası yarışma üçüncü kez yapıldı





Uluslararası 3. Göç Karikatürleri Yarışması, İngiltere’de kayıtlı hayır kurumları (charity) HRS, Time to Help ve Dialogue Society tarafından düzenlendi. Bu yıl, ‘Evimiz (Our Home)’ teması işlenen ‘İnsanlık Karikatürleri’ yarışmasına dünyanın pek çok ülkesinden 388 sanatçı toplam 750 eserle katıldı. Güzel sanatlar uzmanı isimler tarafından yapılan ön eleme sonucunda 35 eser ana jürinin seçimine bırakıldı.





Karikatür sanatçıları, Gustavo Fernando (Meksika), Ali Miraee (İran) ve Luc Descheemaeker’den (Belçika) oluşan jüri dereceye giren ilk 5 eseri seçti. Bu karikatürleri çizen sanatçılara toplam 3 bin dolar ödül dağıtıldı. İlk 5 eserin yanı sıra ön elemeyi geçen 35 karikatürün Mülteci Haftası’ndan sonra da yıl boyu farklı ülke ve şehirlerde sergilenmesi planlanıyor.





Eserler, savaş, zulüm veya siyasi baskılar sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacıların çıktığı zorlu yolculuğu, güvenli bir yer ve sığınacak ev bulma arayışını, karşılaştıkları sıkıntıları, maruz kaldıkları hak ihlallerini sanatsal bir dille ortaya koyuyor.





Dereceye giren ilk 5 sanatçı ve ülkeleri şöyle:













İlk yarışmayı Kimse Yok Mu Derneği düzenledi

Söz konusu yarışmanın birincisi 2016 yılında Türkiye merkezli insanî yardım kuruluşu Kimse Yok Mu Derneği tarafından düzenlenmişti. Ancak aynı yıl 15 Temmuz sonrası yüzlerce kuruluş gibi Kimse Yok Mu da hukuka aykırı bir şekilde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatıldı.





O yıl yarışmada dereceye giren eserlerin Türkiye’de sergilenmesine bile izin verilmedi. Seçilen eserler ancak Nisan 2016’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da sergilenebildi. Ardından söz konusu derneğin yönetici ve birçok çalışanı da mülteci konumuna düştü. HRS ve Time to Help UK, 7 yıl sonra yarışmayı devam ettirme kararı alarak 2023’te ikincisini, bu yıl da üçüncüsünü düzenledi.

Gezici sergi kapsamına alınan 15 eser, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Göç Karikatürleri Yarışması’na katılmış 750 karikatür arasından seçildi. Karikatürler, dünyanın başlıca gündem maddelerinden biri haline gelen ‘göç, sığınma, mülteciler’ gibi konular hakkında çarpıcı bir dille eleştiri veya teklifler getiriyor.1. Mohammad Raei - İran2. Alireza Pakdel - İran3. Cenk Alparslan - Türkiye4. Rucke Souza - Brezilya5. Didie Sri Widiyanto - Endonezyaİnternet Sitesi: www.humanitycartoons.com İnstagram: www.instagram.com/humanitycartoon Twitter: www.twitter.com/humanitycartoon