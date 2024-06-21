Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna 114 İHA ile saldırdı! /21 Haziran 2024 18:46

Ukrayna 114 İHA ile saldırdı!

Dün gece ve sabaha karşı Rusya'nın farklı bölgelerine Ukrayna İHA’larla saldırdı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin bütün İHA’ları imha ettiğini açıkladı.

Hava savunma sistemlerinin Kırım ve Karadeniz üzerinde 70 İHA’yı, Krasnodar Bölgesi’nde ve Volgograd Bölgesi’nde 43 insansız hava aracını imha ettiği verilen bilgiler arasında. Krasnodar'da İHA enkazının düşmesi sonucu hasar gören kazan dairesi çalışanlarından biri hayatını kaybetti.

Ayrıca Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Ukrayna Donanması'na ait altı insansız bot vurularak etkisiz hale getirildi.

Rusya’nın Amur bölgesinde helikopter düştü; 4 kişi öldü

Rusya’ın uzakdoğusundaki Amur bölgesinde ormanlık alanda Robinson R-66 tipi helikopter düştü. Özel bir şirkete ait helikopterde bulunan 6 kişiden 4’ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

İzvestia gazetesi, pilot ve üç yolcunun hayatını kaybettiğini, uçakta toplam altı kişinin bulunduğunu yazıyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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