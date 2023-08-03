Murat Karayalçın 'başkanlık'için göz kırptı: 'CHP'de taraflar 'evet' derse...'

'Değişim' tartışmalarının sürdüğü CHP ile ilgili dikkat çeken bir açıklama da eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'dan geldi.









"EKREM BEY ADAY OLMAK ZORUNDA"

Karayalçın, dün TV100'de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olması gerektiğini seslendirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:





"Bunu bir kader kilitlenmesi olarak nitelendiriyorum. İmamoğlu, İBB Başkan adayı olmak zorundadır ifadesini kullanıyorum. Önceki gün Ekrem Bey'e 'ben sizin ağabeyinizim, kusura bakma benim düşüncem İBB Başkan adayı olmanız, gönül koyma' dedim. Kemal Bey'in de kader kilitlenmesi içinde olduğu kanısındayım; Ekrem Bey'in aday gösterilmesi konusunda. Parti genel merkezimiz Ekrem Bey'i aday göstermek zorunda, Ekrem Bey de aday olmak zorunda. Dediklerimi tebessümle karşıladı. Bu görüşümde ısrarlıyım."





"PARTİ HUKUKUNDA NE ÖNGÖRÜLÜYORSA O YAPILIR"

Murat Karayalçın, genel başkanlık ile ilgili soruya ise, şu yanıtı verdi:





"'Ağabey' formülünün doğru olduğu kanısında değilim. Bu tür bir düzenleme bizim tüzüğümüze de siyasetimize de terstir. Tarafların tümü anlaşırsa evet derim. Ben kıdemli bir partiliyim, içinde bulunduğumuz durumun aşılması için bireysel olarak görüşlerimi proje metni haline getirdim. Tüzüğümüz parti hukukudur, 100 yıllık partiyiz. Parti hukukunda ne öngörülüyorsa o yapılır."





"CHP'DE OLİGARŞİ VAR" SÖZLERİNE YANIT!

"CHP'de şu anda bir oligarşi var" açıklamasıyla kimi işaret ettiği de sorulan Karayalçın, şunları kaydetti:





"Genel merkezin tümü. Bizim bu seçimleri kazanamamızın altında yatan neden CHP'nin kapasitesinin tam olarak kullanılamamasıdır. 20 yıldır CHP yüzde 20'lere takıldı kaldı. Bunun nedeni parti kapasitesinin kullanılamamasıdır. CHP 100 yıllık tarihinde baraj altında da kaldı, yüzde 42'ye kadar da çıktı. 0 ile 42 arasında oy alabilen bir parti. Nasıl oluyor da yüzde 20'lere takılı kalıyor? Parti kapasitemizi tam olarak kullandığımızda 40'lara kadar çıkıyoruz, kullanamadığımızda 20'lerde kalıyoruz.





Siyasetin belirlenmesine, adayların seçilmesi de örgütten alınmış, genel merkezin elindedir. Genel merkez siyaseti ve adayları seçiyor. Örgütte afiş, pankart işleri ile meşgul oluyor. Bu oligarşik bir yapıdır. Partiye asıl egemen olan üye, egemenliğini delege ede ede kaybediyor. Bunu genel merkez kullanıyor. Buna oligarşinin tunç yasası da diyorlar. Seçilenin kendisini seçen üzerinde egemen olduğu bir yapı. Oligarşik yapının değişmesi için Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerekmez, onunla ilgisi yok. Oligarşik yapının değişmesi için yapısal dönüşüm olmalıdır."