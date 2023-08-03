TÜİK ile piyasa arasında uçurum var

Seçimlerin ardından TL’deki değer kaybının sürmesi, hükümetin vergi oranlarında keskin artışlara gitmesi ve akaryakıta gelen dev zamlar sonrası enflasyonun temmuzda zirve yapması bekleniyordu.





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verilere göre, temmuzda aylık enflasyon yüzde 9,49 ile son 18 ayın zirvesine yükselirken; yıllık enflasyon da yüzde 47,83 ile son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.





Ancak son aylarda her türlü ürün ve hizmette süren yüksek oranlı zamlara rağmen, TÜİK’in ‘fiyatı en çok artanlar’ listesindeki ürünlerin artış oranlarının düşük kaldı.





TÜİK’in açıkladığı artış oranlarıyla piyasadaki gerçek zam oranları arasında 35 puanı aşan fark olması dikkat çekti.













MEYVE FİYATLARI YÜZDE 15 Mİ ARTTI YÜZDE 52 Mİ?

TÜİK’in temmuzda fiyatı en çok artan ürünlerin listesindeki ikinci sıra yüzde 20,11 sebze oldu. Meyve fiyatları ise temmuzda aylık yüzde 15,65’lik artışla 10 ürünlük zam şampiyonları listesinin 9. sırasında yer aldı.





Ancak geçtiğimiz günlerde temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verisini açıklayan Türk-İş, temmuzda üç ürün dışında tezgâhlardaki tüm sebze ürünlerinin zamlandığını, zam oranın da ortalama yüzde 25 olduğunu açıklamıştı.





Temmuzda elma dışındaki tüm meyvelerin zamlandığının da duyurulduğu Türk-İş açıklamasında, ortalama bir kilo meyve fiyatının bir ayda 23 liradan 35 liraya fırladığı belirtilmişti.





Yani asgari ücret görüşmelerinde işçiyi temsil eden Türk-İş’e göre meyve fiyatları temmuzda aylık yüzde 52 zamlanırken, açıkladığı enflasyon rakamlarıyla işçiye yapılacak maaş zammında belirleyici olan TÜİK, meyvenin temmuzda yüzde 15,65 zamlandığını söylüyor.





EKMEK EN AZ YÜZDE 33 ZAMLANMIŞTI AMA…

TÜİK verileriyle piyasadaki fiyatlar arasındaki benzer tezat tatil fiyatlarında, otobüs bileti, ilaç ve ekmek fiyatlarında da var.





Örneğin un fiyatları ve işçilik giderlerindeki artış nedeniyle temmuz ayı itibarıyla ülke genelindeki hemen her ilde fırıncılar ekmek fiyatlarına büyük zamlar yapmaya başladı.





Anadolu dahil olmak üzere hemen hemen her ilde en ucuz ekmek fiyatı bir ayda 5-6 liradan 7-7,5-8 TL’ye çıkarak yüzde 33’ten fazla zamlandı.





Ancak TÜİK’e göre ekmek fiyatlarındaki artış oranı temmuzda yüzde 14,40 ile sınırlı kalmış durumda.





TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK ZAM DA TÜİK VERİSİNE YANSIMADI

Benzer şekilde akaryakıt fiyatlarındaki dev artışlar sonrası temmuz başı itibarıyla AKP’li belediyeler de dahil olmak üzere ülke genelinde toplu ulaşıma büyük zamlar gelmeye başladı.





Örneğin Konya’da 3 Temmuz itibarıyla tramvaya biniş ücretleri yüzde 60-88 aralığında zamlandı; bilet fiyatları öğrenciler için 2,50 TL’den 4 TL’ye, tam bilet ise 4,50 TL’den 8,50 TL’ye yükseldi. Ülke genelindeki belediyelerin en düşük zam oranı ise yüzde 35 oldu. Toplu taşımanın henüz zamlanmadığı illerde ise yeni fiyat listeleri ilerleyen günlerde belli olacak.





Ancak TÜİK ise temmuzda en çok zamlanan 4. ürün olarak listeye aldığı demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığında zam oranının aylık yüzde 17,68 olduğunu açıkladı.