Samanyolu Haber /Spor / Murat Sancak Adanademirspor başkanlığını bıraktı /25 Şubat 2024 21:01

Murat Sancak Adanademirspor başkanlığını bıraktı

Murat Sancak Adanademirspor başkanlığını Metin Korkmaz’a devrettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Geçen yıl üst sıralara oynayan takım bu yıl ligde kalma mücadelesi veriyor. 24 Aralık’tan bu yana galip gelemeyen Adanademirspor son olarak bugün Trabzonspor’a yenildi ve puanla 27 Maçta 32 puanla 12’inci sırada.

‘Takımın ama bu hale gelmesine sebep olanlarla daha yüksek sesle uğraşacağım’
Sancak şöyle dedi:

“Çok değerli Adanademirspor taraftarları,şu dakika itibarıyla başkanlığı metin Korkmaz’a devrediyorum, Niye niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım. Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz’ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin, ama verin, bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin. Daha güçlü yarınlara diyorum. Hakkınızı helal edin, benim hakkı m varsa helaldir, Allah’a emanet olun. Bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin, ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun be bana güvenin.”
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