Beşiktaş İstanbulspor'dan 3 puan aldı

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.





Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takımın golleri 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada Ernest Muçi'den geldi.





GEDSON DERBİDE YOK

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, gördüğü sarı kart ile Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.





Siyah-beyazlı takım, Fernando Santos yönetiminde toplamda çıktığı 8 maçın ardından ilk kez deplasmanda galip geldi. Beşiktaş ayrıca Santos yönetiminde ilk kez deplasmanda gol buldu.





Santos ile Beşiktaş ilk kez üst üste 2 galibiyet alarak da ayrıca bir ilki başardı.





Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya çıkardı ve haftayı averajla Trabzonspor'un ardından 4. tamamladı. İstanbulspor 12 puanla son sırada kaldı.





Beşiktaş ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. İstanbulspor ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.