Trump seçilirse ABD borsaları nasıl tepki verir?

Trump'ın 47. ABD Başkanı olarak seçilmesi halinde bu üç olasılık da yükselişe geçecek ve sonuçta hisse senedi fiyatları için bir ters rüzgar oluşturabilir.





Çin ile ticaret savaşını tırmandırabilir

Business Insider'ın haberine göre Capital Economics'in piyasa ekonomisti James Reilly, "Trump'ın görevdeki ilk döneminde hisse senetlerini yükselten mali genişleme ve vergi indirimlerini tekrarlaması için çok fazla alan olduğunu düşünmüyoruz; bunun yerine, bu kez piyasaları hareketlendirmesi en muhtemel politikanın Çin ile 'ticaret savaşını' tırmandırmak ve potansiyel olarak ABD ithalatına evrensel gümrük vergileri uygulamak olacağını düşünüyoruz" dedi.





Trump ise bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, yeniden seçilmesi halinde Çin mallarına yüzde 60 oranında yüksek bir gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü söyledi. Bu, Trump'ın 2018'de uyguladığı gümrük vergilerinden çok daha fazla olacak ve sadece küresel ticareti sekteye uğratmakla kalmayacak, aynı zamanda Fed'in enflasyonla mücadelede kaydettiği ilerlemenin çoğunu da muhtemelen geri alacak.





Hazine tahvilleri değerlenebilir

Reilly, "Trump'ın gümrük vergisi önerileri muhtemelen enflasyonda bir toparlanmayı tetikleyecek ve bu da Fed'i faiz oranlarını artırmaya ikna edebilecektir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:





"Dolayısıyla, enflasyon dürtüsünün kaynağı farklı olsa da, Trump'ın kazanmasının Hazine getirilerini bir kez daha yukarı çekeceğini düşünüyoruz"





Reilly ayrıca, Trump'ın potansiyel gümrük vergilerinin ABD GSYH'sinden yüzde 1,5'e varan bir kesinti yapacağını ve şirket karlarına zarar vereceğini söyledi.





Hisseler düşebilir, dolar güçlenebilir

Bu durum, Kongre'de Trump'ın ilk Başkanlık döneminde yaptığı gibi mali genişleme programlarını yürürlüğe koyma konusunda çok az iştah olacağı gerçeğiyle birleştiğinde, ABD doları yükselecek ve bu da ihracatı daha pahalı hale getireceğinden hisse senedi fiyatları için başka bir ters rüzgar anlamına gelecektir.



