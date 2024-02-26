Trump seçilirse ABD borsaları nasıl tepki verir?

Trump'ın 47. ABD Başkanı olarak seçilmesi halinde bu üç olasılık da yükselişe geçecek ve sonuçta hisse senedi fiyatları için bir ters rüzgar oluşturabilir.
Çin ile ticaret savaşını tırmandırabilir
Business Insider'ın haberine göre Capital Economics'in piyasa ekonomisti James Reilly, "Trump'ın görevdeki ilk döneminde hisse senetlerini yükselten mali genişleme ve vergi indirimlerini tekrarlaması için çok fazla alan olduğunu düşünmüyoruz; bunun yerine, bu kez piyasaları hareketlendirmesi en muhtemel politikanın Çin ile 'ticaret savaşını' tırmandırmak ve potansiyel olarak ABD ithalatına evrensel gümrük vergileri uygulamak olacağını düşünüyoruz" dedi.
Trump ise bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, yeniden seçilmesi halinde Çin mallarına yüzde 60 oranında yüksek bir gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü söyledi. Bu, Trump'ın 2018'de uyguladığı gümrük vergilerinden çok daha fazla olacak ve sadece küresel ticareti sekteye uğratmakla kalmayacak, aynı zamanda Fed'in enflasyonla mücadelede kaydettiği ilerlemenin çoğunu da muhtemelen geri alacak.
Hazine tahvilleri değerlenebilir
Reilly, "Trump'ın gümrük vergisi önerileri muhtemelen enflasyonda bir toparlanmayı tetikleyecek ve bu da Fed'i faiz oranlarını artırmaya ikna edebilecektir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"Dolayısıyla, enflasyon dürtüsünün kaynağı farklı olsa da, Trump'ın kazanmasının Hazine getirilerini bir kez daha yukarı çekeceğini düşünüyoruz"
Reilly ayrıca, Trump'ın potansiyel gümrük vergilerinin ABD GSYH'sinden yüzde 1,5'e varan bir kesinti yapacağını ve şirket karlarına zarar vereceğini söyledi.
Hisseler düşebilir, dolar güçlenebilir
Bu durum, Kongre'de Trump'ın ilk Başkanlık döneminde yaptığı gibi mali genişleme programlarını yürürlüğe koyma konusunda çok az iştah olacağı gerçeğiyle birleştiğinde, ABD doları yükselecek ve bu da ihracatı daha pahalı hale getireceğinden hisse senedi fiyatları için başka bir ters rüzgar anlamına gelecektir.
Reilly, "Trump'ın kazanması doların daha uzun süre daha güçlü kalmasına ya da gümrük vergisi politikalarının Fed'i daha sıkı politikaya geri dönmeye teşvik etmesi durumunda buradan önemli ölçüde yükselmesine yol açabilir" dedi.
Madalyonun diğer yüzü: Yapay zeka
Trump'ın olası ikinci dönem başkanlığında hisse senedi fiyatları için potansiyel ters rüzgarlara rağmen, Capital Economics borsanın gayet iyi, hatta belki de inanılmaz derecede iyi performans göstereceğini düşünüyor, çünkü yapay zeka balonu tüm bu makro endişelerin üstesinden gelebilir.
Reilly sözlerini şöyle sürdürüyor:
"2024 ve 2025 yıllarında borsa için iyimser tahminlerimiz, yapay zekanın borsayı körüklemeye devam edeceği görüşüne dayanıyor. Dolayısıyla, Trump'ın kazanması halinde S&P 500 tahminimizi 2025 sonunda 6.500'e düşürme eğiliminde olacağız"