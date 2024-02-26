Stresin ilacı: Sarılmak

Almanya Heidelberg Üniversitesi’nde yapılan çalışma, şefkatli dokunmanın ve sarılmanın oksitosin düzeylerini artırıp kortizol düzeylerini düşürerek kişiyi rahatlattığını ortaya koydu.





Konuya dair Milliyet'e konuşan Psikiyatrist Doç. Dr. Taha Can Tuman, stresi azaltan; antidepresan ve kaygı giderici olarak etki gösteren oksitosin horumonun olduğunu belirterek, "Dokunma, sarılma gibi temaslar oksitosin düzeylerini artırarak kortizol düzeylerini düşürmekte yani stresi azaltmakta ve kişiyi sakinleştirmektedir. El ele tutuşma üzerinde yapılan bir çalışmada, kadınların kocalarının ellerini tuttuklarında stres düzeylerinin azaldığı görüldü.” dedi.





Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ da sarılma, tokalaşma ve göz teması kurma gibi eylemlerin güveni artırdığını belirtti.





Dağ, sarılırken vücutta sadece oksitosin değil, aynı zamanda seratonin gibi hormonların yükseldiğini, stresi artıran adrenalin, kortizol gibi hormonların azaldığını söyledi.





Dağ, "Birbirine sarılırken iki tarafta da hormonal artışlar nedeniyle güven duygusu artar. Ama tabii sarılmak depresyonu ya da başka bir hastalığı tedavi etmez" dedi.