Samanyolu Haber /Gündem / Musk 'Türkçe' bilen personel için ilan verdi: Aylık maaş dudak uçuklatacak cinsten /22 Eylül 2023 18:27

Musk 'Türkçe' bilen personel için ilan verdi: Aylık maaş dudak uçuklatacak cinsten

Uzay şirketi SpaceX Türkiye'ye girmeye hazırlanıyor. Geçen günlerde başvuru yaptığı ortaya çıkan şirket şimdi ise iş ilanı açtı.

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SpaceX'in ünlü CEO'su Elon Musk ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından, uydu tabanlı internet hizmeti Starlink'in Türkiye'ye gelme hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Bu gelişmenin ardından SpaceX, Türkçe bilen temsilciler arayışına girdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre SpaceX, resmi internet sitesinde yayınladığı ilanla, Starlink için akıcı bir şekilde Türkçe ve İngilizce konuşabilen Müşteri Destek personeli arayışında olduğunu duyurdu. Bu ilan, Starlink'in Türkiye pazarına yakın zamanda gireceğine dair bir işaret olarak yorumlanıyor.

Başvuracak adaylardan, tatillerde çalışabilme ve günde 10-12 saat çalışma gibi şartlar aranmaktadır. Ayrıca en az bir yıl deneyim gerekmektedir. Ücretlendirme ise saatlik 22 ila 24.50 dolar arasında değişmektedir, bu da günlük 294 dolara veya yaklaşık 8.000 TL'ye denk gelmektedir. Aylık ise 120 bin TL'den daha fazla bir ücrete denk gelmektedir.
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