Araştırmacı-Yazar Kazım Gündoğan, Bold’a özel açıklamalar yaptı. Gazeteci İrfan Galip Dumlu'nun sorularını cevaplayan Gündoğan Türkiye’de güçlü bir demokratik İslami hareketin olmadığını vurguladı. 700 yıllık devlet aklıyla eskiden beri yapılan soykırımların bugün de devam ettiğinin altını çizen Yazar Mevcut iktidarın hem İttihatçı hem de Kemalist olduğunu kaydetti. “Yaşananlardan sadece devlet değil, toplum da sorumlu. Toplum, devletin oyuncağı olmuş durumda” olduğuna dikkat çeken Gündoğan ''Müslümanların Martin Luther King'lere ihtiyacı var. bu başarılırsa diktatörler toplumda karşılık bulamaz.'' dedi





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