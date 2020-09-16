Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.48'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.





'HASARA YÖNELİK İHBAR YOK'





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor" ifadelerini kullandı.





'OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'





Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.