Müzakere şartları ne Rusya için ne de Ukrayna için tatmin edici

samanyoluhaber.com - Moskova





Rus haber ajansı RIA Novosti ile yaptığı söyleşide İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik seçeneklerin yalnızca Batılı devletler tarafından değil, aynı zamanda BRICS gibi uluslararası kurumlar tarafından da sunulduğunu söyledi. Ignazio Cassis, kendilerine sunulan toplamda 10'a yakın barış planı olduğunu ve bunların bir kısmının gizli olduğunu belirtti.





Cassis, “Kamuoyunun bildiği barış planlarına gelince, yani mesela Çin ziyaretim sırasında tartışılan Çin planı... Ve çaba gösteren başka ülkeler de var. , ancak bunları yayınlamadım. Bu öneriler halen mevcuttur. Ve bunlar gezegenin her yerinde, yani bu sadece Batı için değil aynı zamanda BRICS ülkeleri ve diğerleri için de geçerli” dedi.





Mevcut tüm barış planlarının, müzakereler sırasında dikkate alınması gereken birçok ortak özelliğe sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Ignazio Cassis, "Sonuç ne Ukrayna için yüzde 100 tatmin edici ne de Rusya için yüzde 100 tatmin edici olabilir, aksi takdirde müzakereler olmazdı" dedi.





15 Ocak 2024'te İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin üst düzey bir barış konferansı düzenlenmesi talebinde bulunduğunu duyurdu. 25 Şubat'ta Ukrayna cumhurbaşkanının ofisi başkanı Andriy Ermak, "yakın gelecekte" 160'tan fazla ülkenin davet edileceği "barış formülü" konulu ilk zirvenin İsviçre'de düzenleneceğini söyledi. Rusya'nın ikinci konferansa davet edilebileceğini açıkladı.





Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov 26 Şubat'ta Ukrayna topraklarındaki anlaşmazlığın çözümüne ilişkin bir konferansı görüşmek üzere kimsenin Rusya ile temasa geçmediğini söyledi. Moskova'nın katılımı olmadan barış planına ilişkin toplantıların "anlamsız ve saçma" olduğunu söyledi.





Rusya, Ukrayna zirvesine katılma şartını açıkladı

Ayrıca Rusya, Ukrayna ile ilgili ‘barış formülü’ konusunda yapılması planlanan zirve katılma şartını açıkladı. Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Rusya’nın istediği şekilde Kiev'i barış ve tarafsızlığa ikna etmesi tartışılırsa İsviçre'deki Ukrayna zirvesine katılacağını söyledi.







Rus diplomat bunun ise imkansız bir görev olduğunu sözlerine ekledi. Yapılan açıklamaları iyi okuyup bu zirvenin ne olduğunu, orada neler konuşulacağını anlamaları gerektiğine dikkat çeken Cabarov, ‘‘Rusya'yı mı kınayacaklar? Orada yapacak bir şeyimiz yok. Ukrayna'yı barışa zorlarsanız ve Rusya'nın Ukrayna'nın İsviçre gibi bağlantısız bir devlet olması için talep ettiği koşulları yerine getirirseniz bu farklı olur. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum, ancak bana göre bu mümkün değil" dedi.





25 Şubat'ta Ukrayna'nın Rusya'ya "barış formülü" konulu zirvede kabul edilecek bir belge sunmayı planladığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Moskova'nın Kiev'in teklifini kabul etmeyebileceğini itiraf etti. Ayrıca, inisiyatifin buradan gelmesinin Ukrayna açısından önemli olduğunu ve kendisinin ülkeye herhangi bir müzakere formatının dayatılmasını kabul etmediğini de sözlerine ekledi.





Söz konusu konferansa Rusya'dan temsilcilerin davet edilmesi bekleniyor.