Fransa 'Ukrayna'ya asker gönderme'yi gündeme getirdi, Avrupa ve Rusya'da tansiyon yükseldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sonra Başbakan Gabriel Attal da Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanmaması için Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini reddetmediklerini söyledi.







Fransız radyo kanalı RTL'e bir açıklamada bulunan Gabriel Attal, "Avrupa'nın kalbindeki ve Avrupa Birliği'nin kapısının önündeki" bir savaşta hiçbir seçeneğin reddedilemeyeceğini ifade etti. İki yıl önce birçok ülkenin Ukrayna'ya silah gönderme seçeneğine prensipte karşı çıktığını hatırlatan Attal, bugün ise Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler gönderildiğine dikkat çekti.





Macron: Rusya'nın kazanmaması için her şeyi yapacağız



DW Türkçe'nin haberine göre Paris'teki Elysee Sarayı'nda dün 20'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı konferans sonrasında bir açıklama yapan Macron, "Bugün resmen, kabul edilmiş ve onaylanmış şekilde kara birliklerinin resmen konuşlandırılması konusunda bir fikir birliği yok. Ancak dinamik açıdan hiçbir şey dışarıda bırakılamaz. Rusya'nın bu savaşı kazanmamasını güvenceye almak için gereken her şeyi yapacağız" demişti.





Macron "Bugün asla olmaz diyenlerin çoğu iki yıl önce de tank (göndermek) asla olmaz, uçak olmaz, uzun menzilli füze olmaz diyorlardı. Bugün tartışma konusu, tankların ve füzelerin gönderilmesinde daha hızlı ve güçlü olmakla ilgili" diyerek "Hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacaksa her şey mümkün" ifadelerini kullandı.





Macron toplantıda Ukrayna'ya Rusya'nın cephe hattının çok daha gerisine saldırmayı mümkün kılan füzeler tedarik edilmesi konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Yakın vadede Ukrayna'ya ek cephane sağlanacağını söyleyen Macron, Fransız Mirage savaş jetlerinin tedariği konusunda ise henüz bir karar verilmediğini belirtti.







Slovakya Başbakanı Robert Fico Paris'teki konferansa katılmadan önce yaptığı açıklamada isim vermeden, "bazı Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşündüğünü" belirtmiş, bunun Rusya ile gerilimi "tehlikeli bir şekilde tırmandıracağı" uyarısında bulunmuştu.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesini gündeme getirmesine Batılı başkentlerden itirazlar yükselirken, Kremlin de bunun olası sonuçları konusunda uyarılarda bulundu.

