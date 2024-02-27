Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan MHP'ye büyük gaf: "Bu malum muhalefetten kurtarıyoruz" /27 Şubat 2024 17:41

Erdoğan'dan MHP'ye büyük gaf: "Bu malum muhalefetten kurtarıyoruz"

AKP'lil Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da büyük bir gafa imza attı. Seçim çalışmaları kapmasında gittiği Manisa'da konuşan Erdoğan "Allah’ın izniyle bu malum muhalefetten Manisa’mızı kurtarıyoruz” dedi. Oysa ki Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP'nin elinde.

SHABER3.COM

Seçim çalışmalarını sürdüren AKP, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting düzenledi.

Mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iktidar ortağı MHP'de olduğunu unutarak büyük bir gaf yaptı.

Tayyip Erdoğan, “Allah’ın izniyle bu malum muhalefetten Manisa’mızı kurtarıyoruz” dedi.

Manisa'da MHP Belediye Başkanı Cengiz Ergün görevde.

Bununla birlikte CHP'nin Manisa'da Akhisar, Alaşehir, Saruhanlı ve Turgutlu olmak üzere sadece 4 belediyesi var.

AKP, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Manisa'da aday çıkarmadı ve MHP'yi destekleme kararı aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan MHP'ye büyük gaf: "Bu malum muhalefetten... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:00:16