Samanyolu Haber /Gündem / Çanakkale'de korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi /27 Şubat 2024 17:23

Çanakkale'de korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin çok sayıda ilde hissedildiği bildirildi.

SHABER3.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.09'da meydana gelen depremin 7 km derinlikte olduğu bildirildi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Deprem Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ'dan da hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin şunları söyledi: "Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.



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