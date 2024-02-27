Samanyolu Haber /Gündem / Akşener tartıştığı vatandaşı azarladı: "Hadi be..." /27 Şubat 2024 17:19

Akşener tartıştığı vatandaşı azarladı: "Hadi be..."

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da seçim tartışmasına girdiği seçmeni azarladı.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ankara Mamak'ta bir vatandaşla tartıştı.

Yurttaşın "Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?" şeklindeki tepkisi üzerine Akşener, şu ifadeleri kullandı: 

"Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik. Niye bunu düzeltmedi o zaman? Cumhurbaşkanlığını niye seçtirmediniz? Bitti."

Akşener, yurttaşın "Niye döndünüz, yazık günah değil mi?" diyerek araya girmesi üzerine "Sizin için mi parti kurduk biz? Niye yazık günah olsun" dedi.

"DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz" diyen İYİ Parti lideri, tartıştığı yurttaşı "Hadi be!" diye azarladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener tartıştığı vatandaşı azarladı: "Hadi be..." Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:28:30