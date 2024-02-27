Samanyolu Haber /Gündem / Rus pilottan flaş itiraf: '34 Türk askerinin şehit düştüğü saldırıda görev yaptım' /27 Şubat 2024 19:05

Rus pilottan flaş itiraf: '34 Türk askerinin şehit düştüğü saldırıda görev yaptım'

İdlib'de 34 Türk askerinin şehit düştüğü saldırıda rol aldığını itiraf eden Rus pilot Alexander Krasnoyartsev, Ukrayna'da ömür boyu hapis cezası aldı.

SHABER3.COM

Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 34 Türk askeri şehit olmuştu. Türkiye saldırıdan "Suriye rejimine bağlı güçleri" sorumlu tutmuş; Türkiye, saldırılara karşılık olarak Suriye'de ordu mevzilerini vurmuştu.

Saldırıyı Esad güçlerinin yaptığının açıklandığını söyleyen Halktv'den Ekrem Açıkel, saldırıyı Rusya'nın yaptığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında geçen ay sivillerin bulunduğu Çernihiv kentini bombalarken düşürülen Rus ordusuna ait Su-34 uçağının pilotu Alexander Krasnoyartsev, paraşütle atlayıp sağ kurtulmuş, Ukrayna halkı tarafından yakalanıp esir düşmüştü.

Sivillerin kasten öldürülmesi ve savaş yasalarının ihlal edilmesi suçlarından yargılanan Rus pilot, Ukrayna'daki sorgusu sırasında 2020 yılında İdlib'de 34 Türk askerinin şehit edildiği saldırıda görev aldığını itiraf etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonlarda görev alan ve sivil yerleşim yerlerini bombalayan Su-34 tipi Rus savaş uçağının pilotu Alexander Krasnoyartsev, mart ayında saldırı gerçekleştirdiği sırada Ukrayna ordusu tarafından atılan füzeyle düşürülmüştü. Uçak düşmeden paraşütle atlayıp bir evin bahçesine iniş yapan Rus pilot, bölge halkı tarafından kıskıvrak yakalanıp askerlere teslim edilmişti.

27 Şubat 2020'de Suriye 34 Türk askerinin şehit edildiği Rus saldırısında bombanın düğmesine basan isim olduğunu doğrulayan Rus pilot, "Evet biz yaptık. Saldırıda görev aldım. Başka pilotlar da var, isimlerini vereceğim" diye konuşmuştu.

Rus pilot Ukrayna'da ömür boyu hapis cezası aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus pilottan flaş itiraf: '34 Türk askerinin şehit düştüğü... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:22:08