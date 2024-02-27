Rus pilottan flaş itiraf: '34 Türk askerinin şehit düştüğü saldırıda görev yaptım'

Suriye'nin İdlib bölgesinde 27 Şubat 2020'de gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 34 Türk askeri şehit olmuştu. Türkiye saldırıdan "Suriye rejimine bağlı güçleri" sorumlu tutmuş; Türkiye, saldırılara karşılık olarak Suriye'de ordu mevzilerini vurmuştu.





Saldırıyı Esad güçlerinin yaptığının açıklandığını söyleyen Halktv'den Ekrem Açıkel, saldırıyı Rusya'nın yaptığını söyledi.







Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında geçen ay sivillerin bulunduğu Çernihiv kentini bombalarken düşürülen Rus ordusuna ait Su-34 uçağının pilotu Alexander Krasnoyartsev, paraşütle atlayıp sağ kurtulmuş, Ukrayna halkı tarafından yakalanıp esir düşmüştü.





Sivillerin kasten öldürülmesi ve savaş yasalarının ihlal edilmesi suçlarından yargılanan Rus pilot, Ukrayna'daki sorgusu sırasında 2020 yılında İdlib'de 34 Türk askerinin şehit edildiği saldırıda görev aldığını itiraf etti.





Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonlarda görev alan ve sivil yerleşim yerlerini bombalayan Su-34 tipi Rus savaş uçağının pilotu Alexander Krasnoyartsev, mart ayında saldırı gerçekleştirdiği sırada Ukrayna ordusu tarafından atılan füzeyle düşürülmüştü. Uçak düşmeden paraşütle atlayıp bir evin bahçesine iniş yapan Rus pilot, bölge halkı tarafından kıskıvrak yakalanıp askerlere teslim edilmişti.







27 Şubat 2020'de Suriye 34 Türk askerinin şehit edildiği Rus saldırısında bombanın düğmesine basan isim olduğunu doğrulayan Rus pilot, "Evet biz yaptık. Saldırıda görev aldım. Başka pilotlar da var, isimlerini vereceğim" diye konuşmuştu.







Rus pilot Ukrayna'da ömür boyu hapis cezası aldı.