Müzakereler kördüğüm, Merkel devrede

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) müzakerelerinde tansiyonu yükseldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel Merkel iki tarafın ortak alan bulması gerektiğini ifade etti.







Johnson, eylül ayında yaptığı açıklamalarda bu hafta sonuna kadar bir anlaşmaya varılmazsa müzakerelerden çekileceklerini söylemişti.





MERKEL: İKİ TARAF DA TAVİZ VERMELİ





Merkel, "Bazı konularda iyi ilerleme kaydettik, fakat hâlâ yapmamız gereken çok fazla şey var. Birleşik Krallık'tan taviz vermeye açık olmalarını istedik. Bu tabii ki bizim de (Avrupa Birliği) taviz vermemiz gerektiği anlamına geliyor." diye konuştu.





Britanya yönetimi, perşembe günkü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadelerine tepki göstermişti.





Macron, Britanya'nın ya AB'nin şartlarını kabul etmesi ya da anlaşmasız Brexit'e razı olması gerektiğini söylemişti.





Johnson bugün ülkesinin güvenlik ve ticaret müzakerelerinden çekilip çekilmeyeceğini açıklayacak.