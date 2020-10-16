Koronada ikinci dalga sert başladı: En yüksek günlük vaka sayıları rapor edildi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 103 bin 56 kişi öldü. Vaka sayısı, dünya genelinde 39 milyon 182 bin 99'a çıkarken, virüs saptanan 29 milyon 381 bin 358 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 697 bin 685 vaka bulunuyor.





En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 216 bin 315 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 222 bin 717 kişi öldü. ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:





"Hindistan (7 milyon 370 bin 468), Brezilya (5 milyon 170 bin 996), Rusya (1 milyon 354 bin 163), İspanya (972 bin 958), Arjantin (949 bin 63), Kolombiya (936 bin 982), Peru (859 bin 740), Meksika (834 bin 910), Fransa (809 bin 684), Güney Afrika (698 bin 184), İngiltere (673 bin 622), İran (517 bin 835), Şili (486 bin 496), Irak (416 bin 802), Bangladeş (384 bin 559), İtalya (381 bin 602), Endonezya (349 bin 160), Almanya (348 bin 816), Filipinler (348 bin 698), Türkiye (342 bin 143), Suudi Arabistan (341 bin 62), Pakistan (321 bin 877) ve İsrail (300 bin 201)."





ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:





"Brezilya (152 bin 513), Hindistan (112 bin 161), Meksika (85 bin 285), İngiltere (43 bin 293), İtalya (36 bin 372), Peru (33 bin 577), İspanya (33 bin 553), Fransa (33 bin 125), İran (29 bin 605), Kolombiya (28 bin 457), Arjantin (25 bin 342), Rusya (23 bin 491), Güney Afrika (18 bin 309), Şili (13 bin 434), Ekvador (12 bin 306), Endonezya (12 bin 268), Belçika (10 bin 327) ve Irak (10 bin 86)."