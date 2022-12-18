Samanyolu Haber /Gündem / Müzisyeni döven şüpheli tutuklandı /18 Aralık 2022 00:18

Müzisyeni döven şüpheli tutuklandı

Konser verdikleri eğlence mekanında dövülen Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık yoğun bakımda tedavi görüyor. Dudarık'a saldıran şüpheli ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, grubunun Ankara konserinin ardından darp edildi. Grubun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Dudarık’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankaya'da 15 Aralık'ta bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Piiz grubu üyesi Mehmet Dudarık'ı, kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle darbeden B.B.K'nin dün yakalandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı bildirilen açıklamada, müzisyen Dudarık'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı


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