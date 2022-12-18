Müzisyeni döven şüpheli tutuklandı

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, grubunun Ankara konserinin ardından darp edildi. Grubun sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Dudarık’ın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankaya'da 15 Aralık'ta bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Piiz grubu üyesi Mehmet Dudarık'ı, kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle darbeden B.B.K'nin dün yakalandığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı bildirilen açıklamada, müzisyen Dudarık'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı