Samanyolu Haber /Gündem / İlahiyatçı - Yazar Dr. İsmail Büyükçelebi anjıyo oldu /18 Aralık 2022 00:37

İlahiyatçı - Yazar Dr. İsmail Büyükçelebi anjıyo oldu

İlahiyatçı - Yazar Dr. İsmail Büyükçelebi kalp rahatsızlığı sebebiyle anjıyo oldu . Taburcu olan Büyükçelebi rahatsızlığı ile ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Samanyoluhaber.com yazarı , İlahiyatçı - Yazar Dr. İsmail Büyükçelebi , kalp çarpıntısı sebebiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu anjiyor yapıla Büyükçelebi'nin bazı damarlarında tıkanıkllık tespit edildi .
Bir süre hastanede gözlem altında tutulan Büyükçelebi stent takılmaya lüzum görülmedi. Büyükçelebi için İlaç tedavisine başlandı ve kaldığı hastaneden taburcu edildi 

Rahatsızlığı ile ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan İsmail Büyükçelebi 'geçmiş olsun dileklerine' teşekkür etti 


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