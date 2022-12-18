Samanyolu Haber /Gündem / Bir çok derde deva Zencefil için önemli uyarı: 4 özelliğe sahip kişiler asla tüketmemeli /18 Aralık 2022 00:51

Bir çok derde deva Zencefil için önemli uyarı: 4 özelliğe sahip kişiler asla tüketmemeli

Zencefil çok faydalı bir baharat. Ancak bazı kişiler için zararlı olabiliyor. İşte zencefil tüketmemesi gereken kişiler.

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Mide bulantısını geçiren aynı zamanda grip mikrobunu söküp atan bir baharattır zencefil.
Soğuk algınlığına iyi gelen ve metabolizma hızını arttıran zencefil sağlığımız için çok faydalıdır. Ancak zencefil bazı kişiler için zararlı olabiliyor.
Zencefil yararlarına dair çok sayıda haberi okumuş olabilirsiniz. Sindirim sistemini rahatlatan ve kış hastalıklarından koruyan zencefil aynı zamanda kanser düşmanıdır.
Ancak mucizevi baharatlar arasında yer alan zencefilin bazı insanlar için zararlı olduğundan haberdar mıydınız?

Eğer siz de zencefilin zarar verdiği kişilerden biriyseniz acilen zencefil tüketiminizi durdurmanız gerekiyor.

1- Çok zayıfsanız
Columbia Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada zencefil tüketiminin metabolizma hızını arttırdığı ve sindirimi düzenlediği görüldü. Ayrıca zencefil tüketiminin ardından hiç hareket etmeseniz bile yağlarınızı yakıyor. Ancak ideal kilosunun altında biriyseniz isteyeceğiniz son şey metabolizma hızınızı arttırmak olur.

2- Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa
Zencefil, kan akışını hızlandırıyor, tansiyonu dengeliyor ve kas ağrılarını geçiriyor. Ancak pıhtılaşma bozukluğu olanlar için bu çok tehlikeli. Zencefil, pıhtılaşma bozukluğuna sahip kişilerin kullandığı ilaçlarla mücadele ediyor ve ilaçların işe yaramamasına neden oluyor.

3- Hamileyseniz

Zencefil tüketimi, hamileleri olumsuz etkiliyor. Hala araştırmalar devam etse de şu ana dek yapılan araştırmaların hemen hepsinde bu kanıtlandı. Yine doktorlar da hamilelerin zencefil tüketmemesini öneriyor.
Zencefilde yer alan bazı maddeler hücrelere zarar veriyor ve fetüsün düzgünce gelişememesini sağlıyor. Drugs.com’da yazılanlara göre de hamilelerin zencefil tüketmeden önce doktorlarına danışması şiddetle tavsiye ediliyor.

4- Birden fazla ilaç kullanıyorsanız

Zencefil kan akışını hızlandırıyor ve yüksek tansiyonu düşürüyor. Kulağa her ne kadar sağlıklı gelse de eğer ilaç kullanıyorsanız zencefilin olumlu olarak görünen bu etkileri sizi olumsuz etkileyebiliyor. Eğer aynı anda birden fazla ilaç kullanıyorsanız, zencefil tüketimi hakkında doktorunuza tanışmanız tavsiye edilir
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