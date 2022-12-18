Kılıçdaroğlu: Korkak Saray’a karşı yine dimdik duracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı'nın İstanbul'da düzenlediği Demokrasi Şurası'nda yaptığı konuşmasının bir bölümünü sosyal medya hesabından yayınladı.







“ANT OLSUN, HALK GALİP GELECEK”

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoya şu notu düştü:







“Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan müebbet hapse mahkum edildi. Haberal, Balbay, Eren Erdem hücrelere hapsedildi. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na getirilmek isteniyor. Korkak Saray’a karşı, biz yine dimdik duracağız. Ant olsun, halk galip gelecek”





“HİÇBİR ZAMAN ADALETİ ARAMAKTAN BİR MİLİM BİLE GERİ ADIM ATMADIM”

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoda ise şu sözleri yer aldı:







* “Otoriter rejimler, adaletin ne kadar değerli olduğunu hatırlatırlar. Ve adalet arayışımızı güçlendirirler. Hep beraber adaleti, demokrasiyi arıyoruz. Bedeller ödendi. Ve ödenmeye de devam ediyor. Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, uzun süre hapislerde kaldı.





* Eren Erdem, uzun süre hapislerde kaldı. Mustafa Balbay'dan tutun, Mehmet Haberal'a… İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız; şimdi haksız bir şekilde yargılanıyor. Acaba onu siyaseten nasıl devre dışı bırakabiliriz, onun arayışları içindeler.





* Sadece bu kadar mı? Hayır. Bir şehit cenazesinde, bütün devlet protokolünün önünde; uzun süre linç girişimi ile karşı karşıya kaldım. Uzun süre… Ama hiçbir zaman, adaleti aramaktan bir milim bile geri adım atmadım. Yüreğinizde adalet yoksa, sizin topluma verebileceğiniz hiçbir şey yoktur.”







