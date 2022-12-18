ABD bankasından Türkiye için seçim ve dolar tahmini

Türkiye kritik seçimlere hazırlanırken, yurt dışında da seçime ilişkin beklenti ve değerlendirmeler içeren yorumlar artıyor.







ABD’nin önde gelen bankalarından Wells Fargo, dün yayımlanan “Küresel ekonomik görünüm-2023” başlıklı raporunda, dünyada gelecek yılın anahtar temalarından biri olarak Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine de yer verildi.





“Yaklaşan başkanlık seçimleri Arjantin ve Türkiye ekonomilerinin gidişatını değiştirme potansiyeline sahip” denilen raporda, iki ülkenin de yüksek enflasyonla boğuştuğu ancak seçimle gelecek yeni yönetimlerin sadece enflasyonu kontrol altına almakla kalmayıp ülkelerini ekonomik refah yoluna sokacak yeni politikalar uygulayabilecekleri belirtildi.





‘ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK RAKİBİ MAHKUM EDİLDİ’

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı koltuğundan kaldırmanın zor olacağı çünkü bir dönem daha görevde kalmak için gelecek yılki seçimlere şimdiden müdahale ediyor olabileceğini gösteren kanıtlar olduğu belirtilen raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararına da işaret edilerek “Son olarak Erdoğan’ın en büyük rakibi mahkum edildi ve bu nedenle gelecek yılki seçimlere muhtemelen katılamayacak” denildi.





Raporda “Türk halkı muhalefet adayını seçerse ve Erdoğan barışçıl bir şekilde görevi bırakırsa, Türk ekonomisi ve para birimi için bir kırılma noktası olabilir” denildi.





‘REJİM DEĞİŞİKLİĞİ OLURSA…’

Türkiye’deki enflasyon sorununun, merkez bankası bağımsızlığının olmaması nedeniyle daha da arttığı, Erdoğan para politikasında ipleri elinde bulundurmaya ve faiz oranlarını düşük tutmaya devam ettikçe TL’nin aşırı baskı altında kalmaya devam edebileceği belirtilen raporda, muhalefetin kazanması durumunda ortaya çıkabilecek tabloya dair şu ifadeler yer aldı:





“Türkiye’deki seçimler rejim değişikliğiyle sonuçlanırsa, TL yakın tarihin en güçlü yükselişlerinden birini yaşayabilir. Yeni bir yönetim, merkez bankası bağımsızlığı, enflasyonu kontrol altına almak için ortodoks bir yaklaşım ve potansiyel olarak TL ile TL cinsi varlıklara

yönelik yabancı sermaye girişlerine neden olabilir.”





DOLAR TAHMİNİ

Raporda 2023 yılı sonu için kur tahminlerine de yer verildi. 2023’te dolar karşısında en fazla değer kaybının Arjantin Pesosu ve TL’de beklediklerini belirten banka ekonomistleri, dolar/peso kurunda yüzde 102,6, dolar/TL kurunda yüzde 23,4 artış tahmininde bulundu.





Bu tahmine göre, şu an 18,64 olan dolar/TL kurunun bu yıl sonunda 19,00, Haziran 2023’te 21,00, 2023 yılı sonunda 23,00 olması bekleniyor.





Wells Fargo ekonomistleri, 2023’te dolar karşısında en çok değer kaybını Arjantin pesosu ve TL’de, en fazla değer artışını ise Güney Afrika randı ve Brezilya realinde bekliyor.





DÜNYA İÇİN RESESYON BEKLENTİSİ

Raporda küresel ekonomi için de şu değerlendirme ve tahminler yer aldı:





* 2023’te küresel ekonominin resesyona gireceğini düşünmeye devam ediyoruz. Küresel gelirin 2023’te sadece yüzde 1,7 büyümesini bekliyoruz. Bu oran, 1980’lerin ilk yarısından sonraki en düşük büyüme hızı olacak.





* Enflasyon muhtemelen zirve yapmış olsa da, merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmeye öncelik vermeye devam edeceğine ve 2023’ün ilk yarısında faiz oranlarını artırmaya devam edeceğine inanıyoruz. Ancak, sıkılaştırma döngüleri muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında sona erecek ve enflasyon geriledikçe çoğu merkez bankasının politikalarını büyümeyi desteklemeye kaydıracağına inanıyoruz. Gelişen ülke merkez bankaları faiz indirmeye 2023’ün ilk yarısında başlayabilir.





* ABD dolarının 2023’ün ilk yarısına kadar yenilenen bir güçlenme dönemi yaşayabileceğine inanmaya devam ediyoruz. Fed, piyasaların fiyatladığından daha fazla faiz artışı yapabilir ve şahin bir Fed doları destekleyebilir. Fed ve ECB’nin faiz artışları, küresel piyasalarda daha fazla istikrarsızlığa yol açabilir.







