Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 'şifa reçetesini' enflasyon vurdu /18 Aralık 2022 10:46

Erdoğan'ın 'şifa reçetesini' enflasyon vurdu

AKP yönetiminde artışı bir türlü durdurulamayan enflasyon, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şifa reçetesini' de etkiledi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında Tokat'taki ziyaretinde bir 'şifa reçetesi' paylaşmıştı. Manda yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, kestane balı, 4-5 tane de Medine hurmasını karıştırıp yatmadan önce bir ara öğün olarak tükettiğini anlatmıştı.

İktidar partisi liderine bütçe görüşmelerinde bahsi geçen menü hatırlatıldı. 

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, şunları söyledi:

"Manda yoğurdunun kilosu 50 ile 80 lira arasında, kestane balının kilosu tam 800 lira olmuş, Medine hurmasının kilosu 200-250 lira, yulaf ezmesi de 120 lira civarında…. Yani bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye en iyimser bütçesi 2 bin 220 lira. Yani bir asgari ücretli bunu almak isterse ara öğünde, ana öğünlerde aç kalır sayın milletvekilleri."
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