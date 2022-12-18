Erdoğan'ın 'şifa reçetesini' enflasyon vurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında Tokat'taki ziyaretinde bir 'şifa reçetesi' paylaşmıştı. Manda yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, kestane balı, 4-5 tane de Medine hurmasını karıştırıp yatmadan önce bir ara öğün olarak tükettiğini anlatmıştı.







İktidar partisi liderine bütçe görüşmelerinde bahsi geçen menü hatırlatıldı.





CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, şunları söyledi:





"Manda yoğurdunun kilosu 50 ile 80 lira arasında, kestane balının kilosu tam 800 lira olmuş, Medine hurmasının kilosu 200-250 lira, yulaf ezmesi de 120 lira civarında…. Yani bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye en iyimser bütçesi 2 bin 220 lira. Yani bir asgari ücretli bunu almak isterse ara öğünde, ana öğünlerde aç kalır sayın milletvekilleri."

