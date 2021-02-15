Myanmar liderinin gözaltı süresi uzatıldı

Basın açıklaması yapan Suu Kyi'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin planlandığı üzere bugün mahkeme duruşmasına çıkmayacağını belirterek, "Bölge hakiminden aldığımız bilgiye göre gözaltı süresi 17 Şubat'a kadar sürecek." dedi.







Avukat Zaw, Suu Kyi ile yüz yüze görüşme gerçekleştiremediğini, sadece video konferans yoluyla görüşebildiğini ifade etti.





Suu Kyi, 1 Şubat askeri darbesinden 2 saat önce, üst düzey hükümet üyeleriyle birlikte gözaltına alınmıştı.





Darbeyle yönetime el koyan Myanmar ordusundan 3 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suu Kyi'nin 2 hafta daha gözaltında tutulacağı bildirilmişti.





Suu Kyi'ye "ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması" yönelten askeri mahkeme, devrik lideri, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlamıştı.





Söz konusu kararın, halen sokaklarda olan ve Suu Kyi'nin serbest kalmasını isteyen binlerce kişi ile ordu arasındaki gerilimi daha da artırması bekleniyor.





Darbenin ardından başlayan protestolar ise devam ediyor.