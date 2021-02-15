Samanyolu Haber /Dünya / Myanmar liderinin gözaltı süresi uzatıldı /15 Şubat 2021 11:54

Myanmar liderinin gözaltı süresi uzatıldı

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da askeri darbeden önce gözaltına alınan ve gözaltı süresi bugün dolan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi'nin gözaltı süresi uzatıldı.

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Basın açıklaması yapan Suu Kyi'nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin planlandığı üzere bugün mahkeme duruşmasına çıkmayacağını belirterek, "Bölge hakiminden aldığımız bilgiye göre gözaltı süresi 17 Şubat'a kadar sürecek." dedi.

Avukat Zaw, Suu Kyi ile yüz yüze görüşme gerçekleştiremediğini, sadece video konferans yoluyla görüşebildiğini ifade etti.

Suu Kyi, 1 Şubat askeri darbesinden 2 saat önce, üst düzey hükümet üyeleriyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Darbeyle yönetime el koyan Myanmar ordusundan 3 Şubat'ta yapılan açıklamada, Suu Kyi'nin 2 hafta daha gözaltında tutulacağı bildirilmişti.

Suu Kyi'ye "ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması" yönelten askeri mahkeme, devrik lideri, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlamıştı.

Söz konusu kararın, halen sokaklarda olan ve Suu Kyi'nin serbest kalmasını isteyen binlerce kişi ile ordu arasındaki gerilimi daha da artırması bekleniyor.

Darbenin ardından başlayan protestolar ise devam ediyor.
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