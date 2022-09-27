NASA’dan “Armageddon” provası

Bir okul otobüsü büyüklüğündeki uzay aracının futbol stadyumu büyüklüğündeki asteroidle çarpışması Dünya’dan yaklaşık 11,3 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.



NASA’nın Dart adını taşıyan uzay aracı asteroidle saatte 22,500 kilometre hızla çarpıştı.



Uzay aracının hedefindeki asteroid Dimorphos adını taşıyor. Dimorphos, Yunanca’da ikiz anlamına gelen Didymos’un bir uydusu.



Geçtiğimiz yıl Kasım ayında uzaya fırlatılan Dart adını, Double Asteriod Redirection Test, yani “Çifte Asteroid Yeniden Yönlendirme Denemesi” tanımlamasının baş harflerinden alıyor.



Misyon kontrol odasında alkışlar



Uzay aracı hedefine ilerlerken, Johns Hopkins Üniversitesi’nin Uygulamalı Fizik Laboratuvarı tarafından geliştirilen yeni bir teknolojiyi kullandı.



Uzay aracının asteroidle çarpışma anı NASA’nın misyon kontrol odasında alkışlarla karşılandı.



Uçuş kontrolünden sorumlu yetkililer çarpışmanın başarıyla gerçekleşmesinin ardından birbirlerine sarıldı.



NASA o anın görüntülerini Twitter hesabından da paylaştı.