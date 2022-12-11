NASA’nın Moskova ile uzay çalışmaları hiç aksamadı

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





NASA Başkanı yaptırımlara ve soğuk savaş dönemi diplomatik gerilimlerin olmasına rağmen Rusya ile uzay çalışmalarının başarılı işbirliğinin devam ettiğini söyledi.





NASA başkanı Bill Nelson, Uluslararası Uzay İstasyonu konusunda Rusya ile iş birliğinin devam ettiğini ve çok yüksek profesyonel düzeyde aksamadan devam ettiğini söyledi.





Batı’da Rus karşıtı duygu ve Ukrayna çevresindeki durum nedeniyle meydana gelen gerilimler karşısında bile etkileşimin sürdürüldüğünü kaydetti.





Nelson açıklamasında, “Politik gerilim var. Rusya’ya yaklaşım değişti. Ancak bu, Uluslararası Uzay İstasyonu iş birliğini değiştirmeyecek. Bu iş birliği devam ediyor. Çok profesyonel." dedi.





Daha önce, Roskosmos'un genel müdürü Sergei Krikalev’de benzer açıklamalarda bulunmuş ancak bazı endişelerin olduğunu söylemişti,