Samanyolu Haber /Dünya / NATO Genel Sekreteri: Çin'e karşı ortak cevap vermeliyiz /14 Haziran 2021 12:24

NATO Genel Sekreteri: Çin'e karşı ortak cevap vermeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamalarda "Çin bir düşman değil ancak güvenlik zorlukları oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Stoltenberg, "Pekin'in yükselişine ortak yanıt vermeliyiz" dedi.

SHABER3.COM

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargâhı,  30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Liderler Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Çin'in yükselişine ittifak olarak karşılık vermeliyiz. Zirve sonu açıklamasında Çin'e karşı net bir duruş göstereceğiz. Çin bir düşman değil ancak güvenlik zorlukları oluşturuyor"

"Rusya'yla ilişkiler Soğuk Savaş'ın sonundan bu yana en düşük seviyede."

"(Afganistan'dan çekilme) Uluslararası havaalanı dâhil olmak üzere kritik altyapıların nasıl sürdürülebilir olacağı konusunda da çalışıyoruz. NATO destek sağlamayı planlıyor. Kabil'de uluslararası bir havalimanını nasıl sürdürülebilir yapacağımız konusunda Türkiye, dâhil olmak üzere NATO ülkeleri ile görüşmeler sürüyor. Bu hem NATO müttefikleri hem de tüm uluslararası toplum için diplomatik mevcudiyet ve yardımların devam etmesi açısından önemli."

"Rusya'yla anlamlı bir diyalog sürdürmek konusunda istekliyiz. NATO-Rusya Konseyi'nde bir görüşme için girişimde bulunduk ancak henüz Moskova'dan olumlu bir yanıt gelmedi. NATO ile Rusya arasında diyalog için görüşmeler sürüyor" 

"Müttefikliğimizin çok önemli bir anındayız. 2030 Yeni stratejik konsept ile transatlantik ilişkilerde yeni bir bölüm açıyoruz"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO Genel Sekreteri: Çin'e karşı ortak cevap vermeliyiz Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:31