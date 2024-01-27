Samanyolu Haber /Dünya / 'NATO-Rusya savaşı' iddiası korkutuyor: ABD, İngiltere'ye nükleer silah gönderecek /27 Ocak 2024 21:40

'NATO-Rusya savaşı' iddiası korkutuyor: ABD, İngiltere'ye nükleer silah gönderecek

Rusya ve NATO arasında savaş endişelerinin gündemde olduğu dönemde, ABD'den dikkat çeken bir nükleer silah adımı geldi.

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ABD'nin 15 yıl aradan sonra ilk defa İngiltere'ye nükleer silah konuşlandıracağı bildirildi.

Rusya ve NATO arasında savaş çıkacağı endişeleri son dönemde Batı basınında gündem olurken, İngiliz Telegraph gazetesi ABD'nin olası bir savaşa karşı İngiltere'deki Suffolk üssüne nükleer silah göndereceğini yazdı.

Hiroşima'ya atılandan üç kat daha güçlü savaş başlıkları taşıyan nükleer silahların İngiltere'ye konuşlandırılması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. 

ABD, İngiltere'deki nükleer silahlarını Soğuk Savaş tehdidi ortadan kalkınca 2008'de geri çekmişti. Yeni Pentagon belgelerinde, üste yeni bir tesis açılması için planlar olduğu ortaya çıktı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan bir sözcü ise, mevcut NATO politikaları uyarınca üste nükleer silahların varlığı konusunda açıklama yapmayacaklarını kaydetti. 

Son günlerde NATO ve Rusya arasında çatışma çıkabileceği haberleri gündemden düşmüyor. Almanya, olası bir savaşa karşı orduyu güçlendirdiklerini açıklarken İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders da, orduya yeni askerler alınması gerektiğini vurgulamıştı.
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