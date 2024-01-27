Burak Yılmaz, sarı-kırmızı ekiple Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor'dan sürpriz bir hamle geldi.







Lig ve kupa dahil olmak üzere çıktığı son 8 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.





Kayserispor yönetiminin bugün idman sonrası hocayla görüşüp karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Recep Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı. Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.





RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kayserispor resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.







İşte Kayserispor'un açıklaması:





"Hoş Geldin Burak Yılmaz. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem Burak Yılmaz'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."





BURAK YILMAZ'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a teknik direktör Şenol Güneş'in istifasından sonra göreve gelen Burak Yılmaz, Siyah-beyazlılarla 6 karşılaşmaya çıkarken, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

