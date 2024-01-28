Samanyolu Haber /Teknoloji / NASA Mars'ta 'antik' bir göl buldu /28 Ocak 2024 11:32

NASA Mars'ta 'antik' bir göl buldu

NASA'ya göre robotik gezicinin bulguları, bilim insanlarının Mars'ın bazı yerlerinin bir zamanlar suyla kaplı olduğuna ve mikrobiyal yaşamı barındırmış olabileceğine ilişkin yaklaşımlarını doğruluyor.

SHABER3.COM

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars yüzeyinde araştırma yapan Perseverance keşif aracının "Jezero Krateri" adı verilen havzada antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladığını duyurdu.

NASA'nın internet sitesindeki habere göre, robotik gezicinin bulguları, bilim insanlarının daha önce yörüngedeki uydulardan elde edilen verilere dayanarak Mars'ın bazı yerlerinin bir zamanlar suyla kaplı olduğunu ve mikrobiyal yaşamı barındırmış olabileceğine ilişkin yaklaşımlarını doğruluyor.

NASA, Kızıl Gezegen'deki 60'tan fazla aday bölgeyi dikkatle inceleyen görev ekibi ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının önerileri çerçevesinde, 49 kilometre boyutunda olan ve barındırdığı deltalardan dolayı Jezero Kraterini Perseverance'ın iniş alanı olarak belirledi.

NASA'nın Ingenuity aracı Mars'ta son kez uçtu: Arızalanan robotik helikopter artık uçamıyor
Jezero, 5 yıllık kapsamlı bir çalışmanın ardından seçildi.

Bilim insanları, yıllardır bölgenin uzun geçmişte suyla dolu olduğunu ve antik bir nehre ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Perseverance'ın verileri, 3,5 milyar yıldan fazla bir süre önce nehir kanallarının krater duvarının üzerinden taşarak göl oluşturduğuna işaret ediyor.

Bilim insanlarının suyun çevredeki kil minerallerini krater gölüne taşıdığına dair kanıtlar keşfettiği belirtilirken, bu dönemde Jezero'da mikrobiyal yaşamın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgenin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini inceleyecek bilim insanları, geçmiş yaşamın izlerini keşfetmek için Mars kaya ve toprağından örnekler toplayacak.

Jezero Krateri 45 kilometre genişliğinde olup Mars ekvatorunun kuzeyindeki "Isidis Planitia" adı verilen düz bir ovanın batısında yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NASA Mars'ta 'antik' bir göl buldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:18