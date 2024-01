Dünyanın en büyük gemisi, doğa dostu mu? Çevre katili mi?

Dev yolcu gemisi çevreci mi yoksa çevre için tehdit mi?





Dünyanın en büyük yolcu gemisi, Royal Caribbean International'a ait “Icon of the Seas” gemisi yaklaşık 8 bin yolcusuyla bugün ABD’nin Miami kentinden Karayipler’e gitmek üzere denize açılıyor.365 metrelik dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon Of The Seas’nin inşası 1.5 milyar sterline mal oldu. Gemi 250 bin ton ağırlığıyla efsanevi Titanik’ten beş kat daha büyük.Royal Caribbean internet sitesindeki fiyatlara göre yolcular, Miami çıkışlı 7 gecelik Batı Karayip turu 3 bin 100 dolar, 7 gece Doğu Karayip turu için 2000 dolar ödeyecek.Dünyanın en büyük su parkının bulunduğu gemide, 40 bar ve restoran, 15 metrelik şelale, mini golf sahası ve buz pateni pisti var.Dev yolcu gemisi 20 güvertede 7600 yolcu ve 2350 mürettebat taşıma kapasitesine sahip.Geminin 6 motoru dizele göre daha çevreci olduğu iddia edilen sıvılaştırılmış doğalgaz ile çalışıyor. Ancak çevreci gruplar bunun tamamen tersini savunuyorÇevreci gruplar, sıvılaştırılmış doğal gazla çalışan geminin ve benzeri diğer büyük yolcu gemilerinin çevreye zararlı metan sızıntılarına neden olduğu gerekçesiyle uzun zamandır sert eleştiriler yöneltiyor.Reuters'ta yer alan habere göre, Royal Caribbean International'a ait Icon of the Seas adlı gemi, geleneksel deniz yakıtından daha temiz yanan ancak metan emisyonları açısından daha büyük risk oluşturan sıvılaştırılmış doğal gazla (LNG) çalışacak şekilde inşa edildi.Çevreci gruplar, geminin motorlarından metan sızıntısının, kısa vadeli zararlı etkileri nedeniyle iklim için kabul edilemez bir risk olduğu görüşünde.Çevre politikası düşünce kuruluşu olan Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi'nin (ICCT) Denizcilik Programı Direktörü Bryan Comer, "Bu, yanlış yönde atılmış bir adım. LNG'yi deniz yakıtı olarak kullanmanın, deniz gaz yağından toplamda yüzde 120 daha fazla sera gazı emisyonuna yol açtığını tahmin ediyoruz" dedi.