Samanyolu Haber /Dünya / BM personeli, Hamas'ın 7 Ekim saldırısına yardım mı etti? /28 Ocak 2024 11:48

BM personeli, Hamas'ın 7 Ekim saldırısına yardım mı etti?

İsrail Dışişleri Bakanı, Gazze’deki savaşın bitmesinin ardından UNRWA’nın bölgede hiç bir şekilde rol almasını ve faaliyette bulunmasını istemediklerini bildirdi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, Hamas’ın 7 Ekim'deki saldırılarına bazı personelinin karıştığı iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

Hakkında soruşturma açılan personelin işine de son verildi.

UNRWA Genel Müdürü Philippe Lazzarini, İsrailli yetkililerin, çalışanlarının bazılarının Hamas tarafından Gazze çevresindeki İsrail yerleşim birimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya karıştığına dair şüphelerini kendilerine aktardığını belirtti.

Lazzarini, “Kurumun insani yardım sağlama kabiliyetini korumak amacıyla, bu personelin sözleşmelerini derhal feshetme ve gerçeğin gecikmeden ortaya çıkması için soruşturma başlatma kararı aldım,” dedi.

Saldırılara karıştığı iddia edilen çalışanların sayısını ya da iddia edilen katılımın niteliğini açıklamayan Lazzarini, bununla birlikte, kendisi, "terör eylemlerine karıştığı kanıtlanan herhangi bir UNRWA çalışanının" cezai kovuşturma da dahil olmak üzere bunun hesabını yargı önünde vereceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iddiaları ‘çok ciddi’ olarak nitelendirerek, söz konusu haberler karşısında ‘dehşete düştüğünü’ ifade etti.

Guterres, Lazzarini'den ‘bu konuyu acilen araştırmasını ve UNRWA'daki herhangi bir çalışanın 7 Ekim olaylarına veya diğer herhangi bir suç faaliyetine katıldığının veya teşvik ettiğinin ortaya çıkması durumunda, derhal işten çıkarılmasını ve olası cezai takibata tabi tutulmasını’ talep etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise UNRWA'ya ilave olarak sağlanan finansmanı iddiaların ve Birleşmiş Milletler yönetiminin bu konuda attığı adımlar neticeye kavuşana kadar geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Bu arada İsrail Dışişleri Bakanı Israël Katz, basına yaptığı açıklmada, Gazze’deki savaşın bitmesini ardından UNRWA’nın bölgede hiç bir şekilde rol almasını ve faaliyette bulunmasını istemediklerini bildirdi. UNRWA ilk kez Arap-İsrail savaşını ardından 1949 yılında kuruldu.

İngiltere ve İtalya UNRWA yönelik finansal desteği askıya aldı

Öte yandan İngiltere ve İtalya, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini askıya aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "UNRWA'ya yönelik finansman desteği, endişe verici iddiaları incelediğimiz süre boyunca geçici olarak durduruyoruz." ifadesi kullanılırken iddiaların "şok edici" olduğu kaydedildi.

İngiliz Dışişleri, Gazze'de insani yardımlara ihtiyaç duyanlara desteğin süreceğini de belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM personeli, Hamas'ın 7 Ekim saldırısına yardım mı etti? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:47