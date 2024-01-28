BM personeli, Hamas'ın 7 Ekim saldırısına yardım mı etti?

İngiltere ve İtalya UNRWA yönelik finansal desteği askıya aldı





Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, Hamas’ın 7 Ekim'deki saldırılarına bazı personelinin karıştığı iddialarına yönelik soruşturma başlattı.Hakkında soruşturma açılan personelin işine de son verildi.UNRWA Genel Müdürü Philippe Lazzarini, İsrailli yetkililerin, çalışanlarının bazılarının Hamas tarafından Gazze çevresindeki İsrail yerleşim birimlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya karıştığına dair şüphelerini kendilerine aktardığını belirtti.Lazzarini, “Kurumun insani yardım sağlama kabiliyetini korumak amacıyla, bu personelin sözleşmelerini derhal feshetme ve gerçeğin gecikmeden ortaya çıkması için soruşturma başlatma kararı aldım,” dedi.Saldırılara karıştığı iddia edilen çalışanların sayısını ya da iddia edilen katılımın niteliğini açıklamayan Lazzarini, bununla birlikte, kendisi, "terör eylemlerine karıştığı kanıtlanan herhangi bir UNRWA çalışanının" cezai kovuşturma da dahil olmak üzere bunun hesabını yargı önünde vereceğini ifade etti.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iddiaları ‘çok ciddi’ olarak nitelendirerek, söz konusu haberler karşısında ‘dehşete düştüğünü’ ifade etti.Guterres, Lazzarini'den ‘bu konuyu acilen araştırmasını ve UNRWA'daki herhangi bir çalışanın 7 Ekim olaylarına veya diğer herhangi bir suç faaliyetine katıldığının veya teşvik ettiğinin ortaya çıkması durumunda, derhal işten çıkarılmasını ve olası cezai takibata tabi tutulmasını’ talep etti.ABD Dışişleri Bakanlığı ise UNRWA'ya ilave olarak sağlanan finansmanı iddiaların ve Birleşmiş Milletler yönetiminin bu konuda attığı adımlar neticeye kavuşana kadar geçici olarak durdurduğunu duyurdu.Bu arada İsrail Dışişleri Bakanı Israël Katz, basına yaptığı açıklmada, Gazze’deki savaşın bitmesini ardından UNRWA’nın bölgede hiç bir şekilde rol almasını ve faaliyette bulunmasını istemediklerini bildirdi. UNRWA ilk kez Arap-İsrail savaşını ardından 1949 yılında kuruldu.Öte yandan İngiltere ve İtalya, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini askıya aldı.İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarının incelendiği belirtildi.Açıklamada, "UNRWA'ya yönelik finansman desteği, endişe verici iddiaları incelediğimiz süre boyunca geçici olarak durduruyoruz." ifadesi kullanılırken iddiaların "şok edici" olduğu kaydedildi.İngiliz Dışişleri, Gazze'de insani yardımlara ihtiyaç duyanlara desteğin süreceğini de belirtti.