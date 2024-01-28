Samanyolu Haber /Dünya / ABD ve İngiltere bu kez de Yemen’in petrol ihraç ettiği limanı vurdu /28 Ocak 2024 11:55

ABD ve İngiltere bu kez de Yemen’in petrol ihraç ettiği limanı vurdu

Yemen'de Husilere ait Al-Masirah televizyonu, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının, ülkede ham petrol ihraç edilen 3 terminalinden en büyüğü olan Ras İsa Limanı’na iki saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Saldırıda meydana gelen can ve mal kaybına ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

ABD ve İngiltere’nin hava operasyonu, Husi militanların Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıları artırmasının ardından geldi. Son olarak Husi militanları cuma günü “Marlin Luanda” isimli Trafigura şirketi tarafından işletilen petrol tankerine yaptığı bir saldırıda gemide yangın çıkmıştı.

ABD donanması, bölgedeki savaş gemilerinin, saldırıya uğrayan tankere destek verdiğini duyurmuştu.


ABD ordusu bu saldırıdan sekiz saat sonra Kızıldeniz'i hedef alan ve fırlatılmaya hazır bir Husi gemisavar füzesini imha ettiğini aktardı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki saldırıları

ABD ve İngiltere güçleri bu ay içinde farklı tarihlerde başkent Sana’nın yanı sıra Taiz ve el-Beyza ve Hudeyde kentlerine hava saldırısı düzenledi.

Söz konusu hava saldırılarının Husilerin ticaret gemilerine ve dolayısıyla küresel ticarete yönelik tehditlerini yok etmek amacıyla yapıldığı ifade edilen ortak açıklamalarda, Husilerin de 11 Ocak'tan bu yana koalisyon gemilerine yönelik balistik füze saldırıları ve ABD ticari gemilerine yönelik insansız hava araçlı saldırılar düzenlediği kaydedilmişti.
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