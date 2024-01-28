Uzmanlardan vegan anne adaylarına çarpıcı uyarı

Yeni bir araştırma, hamileyken vegan beslenmenin gebelik sürecinde komplikasyon gelişme riskini artırabileceğini ileri sürdü.



Danimarkalı uzmanlar, bitkisel bazlı beslenen hamile kadınların gebelik zehirlenmesi yaşama olasılığının beş kat daha yüksek olduğunu keşfetti.



Vegan anneler ayrıca ortalama 240 gram daha hafif bebekler dünyaya getiriyor.



Araştırmacılar sonuçları düşük protein alımına bağladı ancak araştırmanın yalnızca gözleme dayandığı vurgulandı.



Kopenhag Üniversitesi'nden bilim insanları, 66 binden fazla anne adayının verilerini analiz etti.



RİSK YÜZDE 2,6'DAN YÜZDE 11'E ÇIKIYOR



Katılımcılar et ürünlerinden kaçınmayan omnivor 65 bin 872 kişi ve kırmızı et yemeyen balık ve kümes hayvanı tüketicisi 666 kişinin yanı sıra vejetaryen 183 kişi ve vegan 18 kişi olarak ikiye ayrıldı.



Gebelik zehirlenmesi riski vegan anneler arasında beş kat daha yüksek olarak belirlendi. Vegan annelerde risk yüzde 11,1 iken, omnivorlarda sadece yüzde 2,6 idi.



Gebelik zehirlenmesi, hamile annelerin yüksek tansiyondan muzdarip olmasına neden oluyor.



Araştırmacılar, bulgularının "vegan sayısının azlığı göz önüne alındığında bazı belirsizliklere maruz kaldığını" kabul ederken, örneklem büyüklüğünün doğum sonuçlarındaki anlamlı farklılıkları tespit etmek için yeterli olduğunu söyledi.