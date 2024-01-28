Fransa'da çiftçilerin eylemi son hızla devam ediyor

Çiftçileri hükümetin verdiği taviz tatmin etmedi

Ülkenin en büyük tarım işçi sendikası FNSEA Başkanı Arnaud Rousseau, TF1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, eylemlerine son vermeyeceklerini belirterek, “Eylemlerimizi sürdürmeye karar verdik. Başbakan tüm taleplerimize yanıt vermedi.” dedi.

Attal çiftçilere ne sözü verdi?





Fransız hükümetinin, çiftçilerin kullandığı dizel yakıta yönelik devlet sübvansiyonlarını kademeli olarak azaltma planından vazgeçtiğini açıklamasına rağmen, başkent Paris’i bağlayan çevre yollarında kamyon ve traktörleriyle bekleyen tarım sektörü çalışanları eylemlerini pazartesi günü sürdürme tehdidinde bulunuyor.Genç Çiftçiler Sendikası, pazarı pazartesiye bağlayan gece başkent Paris’in çevre yollarını trafiğe kapatacakları tehdidinde bulundu.Genç Çiftçiler Sendikası yöneticisi Maxime Buizard, basına yaptığı açıklamada başkent Paris bölgesindeki eylemlerinin en az beş gün süreceği uyarısını yaptı.Başbakan Gabriel Attal’ın dün çiftçilere yardım etmek için acil durum tedbirlerini açıklamasına rağmen önde gelen diğer tarım işçileri sendikaları da eylemlerinin devam edeceği mesajını veriyor.Almanya'da dizel vergi indiriminin kaldırılması çiftçileri kızdırdıA64 otoyolunda traktörlerin ablukasının gün içinde kaldırılması beklenirken, çiftçilerin traktör ve kamyonlarıyla ülke genelinde yollarda baraj kurma eylemi sürüyor.Ülke genelinde sadece bir barajın kaldırıldığını ve 100’den fazla yol kapatma eyleminin sürdüğünü belirten Rousseau, hükümet tarafından açıklanan tedbirlerin taleplerini karşılamadığını yineledi.Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransa’nın güneyindeki Haute-Garonne bölgesinde protesto gösterisi düzenleyen çiftçileri ziyaret etti. Attal, çiftçiler üzerindeki mali ve idari baskıyı hafifletmek için önlem alacaklarını söyledi.Fransa Başbakanı Gabriel Attal, dün ülkenin güneyde İspanya sınırında Haute-Garonne bölgesinde çiftçilerle yaptığı görüşmede, dizele verilen devlet desteğinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve politikanın basitleştirileceğini belirterek, “Tarımı her şeyin üstünde tutacağız,” dedi.Dizel yakıta uygulanan verginin artırılmasına yönelik gidişatı durduracaklarını söyleyen Attal, çiftçilerin imzalanması halinde ülkenin daha ucuz olan Latin Amerika ürünleriyle doldurulacağını iddia ettiği Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması’na da karşı çıkmaya devam edeceğini vurguladı.Attal ayrıca, çiftçileri topraklarının bir kısmını nadasa bırakmaya zorlayan Avrupa Birliği kurallarının hafifletilmesi için çalışacağının sözünü verdi.Fransa, tarım üretiminde Avrupa’nın en büyük ülkesi durumunda.