Venezuela’dan uyuşturucuyu önce 'maske' şimdi de 'kahve' kılıfı ile...

Venezuela’nın başkenti Caracas’ın Catia semtinde kriminal polisi CICPC’nin yaptığı bir operasyonda İstanbul’a kapalı kahve paketleri içinde kokain götürme hazırlığında olan üç kişi gözaltına alındı.



Yapılan açıklamada zanlıların uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir ağa mensup olduğu ve kahve ambalajı içine gizlenmiş kokainin yüzde 97 saflık derecesine sahip olduğu duyuruldu.



CICPC Direktörü Douglas Rico’nun yaptığı açıklamada “İstanbul’a kahve paketlerinde kokain taşınacağı bilgisini edindikten sonra narkotik birimlerimiz yaptığı istihbarat çalışması sonucu, Simon Bolívar Uluslararası Havaalanına seyahat etmek üzere olan iki kişinin yerini tespit etti. Zanlılardan biri, paketlerde gizlenmiş madde bulunan bagajı taşıyordu. Bu nedenle ekiplerimiz tarafından durdurularak gözaltına alındılar.” diye kaydetti.



Polis şefi gözaltı işleminin ardından kahve paketlerinin kaliteli bir şekilde mühürleme işlemini gerçekleştiren üçüncü bir şahsın da yerinin tespit edilerek yakalandığını belirtti.



Geçen yıl 43 ton 704 kilo kokain ele geçirildi



Venezuela’da resmi verilere göre geçen yıl 43 ton 704 kilo kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainlerin yüzde 62,6’sının Kolombiya ile sınır eyaletlerinden olan Zulia’da bulunması dikkat çekiyor.



Venezuelalı uzmanlar her yıl ülkeye yaklaşık 350 ton kokain girdiğini ve Venezuela’nın uluslararası uyuşturucu sevkiyatında önemli ülkeler arasında yer aldığını bildiriyor.



Son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede suç örgütlerinin etkinliği, yaygın rüşvet ve yolsuzluk, yargı ve denetim mekanizmalarının işleyişindeki sorunlar gibi etkenler, Güney Amerika ülkesinin uluslararası uyuşturucu çeteleri tarafından tercih edilmesindeki sebepler arasında gösteriliyor.



ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) raporlarında Venezuela, narkotikle uluslararası mücadelede kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle uyuşturucu üreten ve/veya transit ülkeler listesinde yer alıyor.